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  • 19.11.2019
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'' dizisinin güzel oyuncusu hayvan sevgisini konuşturdu

Yarın akşam atv’de başlayacak ‘’ dizisinin güzel oyuncusu , önceki günkü paylaşımıyla hayvan sevgisini konuşturdu. Sevimli bir yavru köpeği sahiplenen oyuncu, “Aileye hoşgeldin ” dedi.

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