Yarın akşam atv'de başlayacak 'Kuruluş Osman' dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki günkü paylaşımıyla hayvan sevgisini konuşturdu.
Sevimli bir yavru köpeği sahiplenen oyuncu, "Aileye hoşgeldin Coffee" dedi.
Yarın akşam atv'de başlayacak 'Kuruluş Osman' dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki günkü paylaşımıyla hayvan sevgisini konuşturdu.
Sevimli bir yavru köpeği sahiplenen oyuncu, "Aileye hoşgeldin Coffee" dedi.
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