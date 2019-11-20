Müge Anlı'daki kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında karşılaştığı gerçekler karşısında şoke oldu. 58 yaşındaki kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele veriyordu.

Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar… Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Turgut Özyürek'in başına 7 kez evlenen eşi yüzünden bir şey mi geldi? Müge Anlı'daki son dakika gelişmeleri herkesi şoke etti. Hepsi ve daha fazlası için 20 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz!