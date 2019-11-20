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  • 20.11.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:03

Çarşamba kanalların yayın akışları ATV, KANAL D, ...

Çarşamba bugün milyonlar TV'lerde ekranlara kilitlenecek. ATV'de ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Fragmanları ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın reyting rekorları kırması bekleniyor. Sevdiği yapımlara geç kalmamak isteyen milyonlarca kişi 20 Kasım Çarşamba Atv, Kanal D, , , TV8 ve Star TV yayın akışları konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki ? Detaylar haberimizde

20 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışları

20 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışları içerisinde uzunca bir süredir yayın hayatına başlaması beklenen Kuruluş Osman dizisi yer aldı. 20 Kasım Çarşamba Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları ortaya çıktı. 20 Kasım Çarşamba günü televizyon kanallarında yer alan dizi, yarışma ve filmlerin saat kaçta ekranlarda olacağı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler, düzenli olarak takip ettiği yapımların yeni bölümlerini takip edebilmek için gündelik planlamasını yapmakta ve yayın akışlarını araştırmaktadır.

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