20 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışları içerisinde uzunca bir süredir yayın hayatına başlaması beklenen Kuruluş Osman dizisi yer aldı. 20 Kasım Çarşamba Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları ortaya çıktı. 20 Kasım Çarşamba günü televizyon kanallarında yer alan dizi, yarışma ve filmlerin saat kaçta ekranlarda olacağı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler, düzenli olarak takip ettiği yapımların yeni bölümlerini takip edebilmek için gündelik planlamasını yapmakta ve yayın akışlarını araştırmaktadır.

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