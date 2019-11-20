Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 16:12

'ın Zöhre Hatun'u kimdir? nereli, kaç yaşındadır?

Bu akşam ATV ekranlarında dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Zöhre oldu. Dizide Zöhre Hatun karakterini canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Demir kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ayşegül Günay Demir kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

Kuruluş Osman'ın Zöhre'si Ayşegül Günay Demir kimdir?

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip edecek izleyiciler ise Kuruluş Osman oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterine oyuncu hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Demir kimdir? Ayşegül Günay Demir kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Zühre karakterine Ayşegül Günay hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit
Abdül Süsler
Alma Terziç
Ayşegül Günay Demir
İsmail Hakkı Ürün
Saruhan Hünel
Ragıp Savaş
Özge Törer
Seda Yıldız
Nurettin Sönmez

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay Demir kimdir? Ayşegül Günay nereli, kaç yaşındadır?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri