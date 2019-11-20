Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip edecek izleyiciler ise Kuruluş Osman oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterine oyuncu Ayşegül Günay Demir hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay Demir kimdir? Ayşegül Günay Demir kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Zühre karakterine Ayşegül Günay hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Abdül Süsler

Alma Terziç

Ayşegül Günay Demir

İsmail Hakkı Ürün

Saruhan Hünel

Ragıp Savaş

Özge Törer

Seda Yıldız

Nurettin Sönmez