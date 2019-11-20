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  • 20.11.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:19

Kuruluş Osman ? tarihte ne zaman öldü? İşte hayatı...

karakteri Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterleri arasında yer alıyordu. Ancak Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp'in olmaması dikkat çekti. Milyonlarca izleyicinin sevdiği karakterlerden birisi olan Turgut Alp ile ilgili özellikle şu sıralar Kuruluş Osman sorusu merak konusu oldu. Peki, Turgut Alp tarihte ne zaman öldü? İşte hayatı...

Kuruluş Osman'da Turgut Alp neden yok?

Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen karakterlerinden birisi de Turgut Alp'ti. Bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp'in olmaması dikkat çekti. Dizinin izleyicileri merakla Kuruluş Osman Turgut Alp neden yok sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Turgut Alp tarihte ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

TURGUT ALP NEDEN YOK?

Malazgirt 1071 sinema filminin başrolünde yer alacağı için Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda bulunmuyor.

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