Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen karakterlerinden birisi de Turgut Alp'ti. Bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp'in olmaması dikkat çekti. Dizinin izleyicileri merakla Kuruluş Osman Turgut Alp neden yok sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Turgut Alp tarihte ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

TURGUT ALP NEDEN YOK?

Malazgirt 1071 sinema filminin başrolünde yer alacağı için Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda bulunmuyor.