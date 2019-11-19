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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 10:12

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Kemal Büyükdeniz'in ölüm nedeni...

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında ele aldığı konularla izleyiciyi ekrana kilitleyen Müge Anlı, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. 48 yaşındaki hurdacı Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in ölüm nedeni arsa mı yoksa oğlunun kız arkadaşına yakınlık göstermesi mi? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran ve çözüme kavuşturan Müge Anlı'ya çıkan Yusuf Büyükdeniz'in, "Babamın katilini söylersem ortalık karışır" sözleri herkesin aklını karıştırmıştı. Yusuf Bey, Müge Anlı'nın soruları üzerine dün yayınlanan canlı yayında o ismin Hasan Kasnakçı olduğunu itiraf etti. Ancak Yusuf Büyükdeniz'in ileri sürdüğü bu bilgi üzerine Müge Anlı ve ekibi detaylı incelemelerine devam ettti. 19 Kasım ında neler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için 19 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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