ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran ve çözüme kavuşturan Müge Anlı'ya çıkan Yusuf Büyükdeniz'in, "Babamın katilini söylersem ortalık karışır" sözleri herkesin aklını karıştırmıştı. Yusuf Bey, Müge Anlı'nın soruları üzerine dün yayınlanan canlı yayında o ismin Hasan Kasnakçı olduğunu itiraf etti. Ancak Yusuf Büyükdeniz'in ileri sürdüğü bu bilgi üzerine Müge Anlı ve ekibi detaylı incelemelerine devam ettti. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için 19 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!