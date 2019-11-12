Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 12.11.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 15:04

Yayın tarihi belli oldu! ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman fragmanı, oyuncu kadrosu ve konusu

için geri sayım başladı. atv ekranlarında fırtına estirecek Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosu şimdiden merak edilmeye başlandı. Yayınlanan fragmanda 'Bamsı'nın gözükmesi seyirciyi heyecanlandırı. Peki, ? Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman fragmanı ve konusu...

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv ekranlarında seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan 1. bölüm fragmanı ile dizinin yayın tarihi belli oldu. Fragmanda, Bamsı'nın gözükmesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Şimdi ise dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman fragmanı ve konusu...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen dizileri izleyiciyle buluşturan atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek.

İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı;

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriYayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman fragmanı, oyuncu kadrosu ve konusu
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri