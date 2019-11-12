Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv ekranlarında seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan 1. bölüm fragmanı ile dizinin yayın tarihi belli oldu. Fragmanda, Bamsı'nın gözükmesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Şimdi ise dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman fragmanı ve konusu...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen dizileri izleyiciyle buluşturan atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek.