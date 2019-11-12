Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm 2. fragmanı (Final): Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış... 12.11.2019 11:14

Sen Anlat Karadeniz final bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dolu dolu 63 bölümü geride bırakan Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm ile final yapacak! Final bölümde Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. İşte Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm 2. fragmanı...

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

TARIK VE MERCAN'DAN KUTLAMA

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

FERHAT VE HAZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.

YENİ BİR MASAL BAŞLIYOR

Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.