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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 10:20

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşet veren olay! Kemal Büyükdeniz'e ne oldu?

canlı yayınında son dakika bilgileri peş peşe geliyor. Ekranlarının sevilen programı 'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. 12 Kasım Salı günü Müge Anlı canlı yayınında dehşet veren Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 12 Kasım Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! Atv canlı yayınında bugün, programında, Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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