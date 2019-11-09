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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 19:58

9 Kasım canlı izle | ATV

Büyük bir ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. 9 Kasım canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Her hafta saat 20.00'de pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan yarışma programı bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan dorukta olacak. canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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