Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran II. Dünya Savaşı sorusu! Bakın cevabı neymiş...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye "II. Dünya Savaşı savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalması için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran "II. Dünya Savaşı" sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
05.11.2019 04:59
- Son Güncelleme: 05.11.2019 05:08
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "II. Dünya Savaşı savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalması için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER/ YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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