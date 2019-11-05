Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran II. Dünya Savaşı sorusu! Bakın cevabı neymiş...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "II. Dünya Savaşı savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalması için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.



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