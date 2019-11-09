Milyonlarca izleyicinin beklediği Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin izleyicileri Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman'da Osman Bey'e ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat verecek. Dizinin izleyicileri şimdilerde Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.