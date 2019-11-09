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  • 09.11.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 18:13

Heyecan sürüyor! ne zaman başlayacak? açıklandı mı?

yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İzleyicilerin diziyle ilgili heyecanı bekleyişi sürerken Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan 2. tanıtımı izlenme rekoru kırdı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, ? açıklandı mı? İşte diziye dair merak edilenler...

Milyonlarca izleyicinin beklediği Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin izleyicileri Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman'da Osman Bey'e ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat verecek. Dizinin izleyicileri şimdilerde Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

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