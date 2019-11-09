Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.11.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 21:27

ATV'de fırtınası! Yayın tarihi açıklandı! başlayacak?

Milyonlarca izleyici dizisinin ilk bölümünü bekliyor. Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için ATV tarafından beklenen açıklama geldi. Böylece izleyicilerin bir süredir yanıt aradığı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. İzleyiciler bu nedenle şimdi heyecanla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni tanıtımı ve yayın tarihi...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriATV'de Kuruluş Osman fırtınası! Yayın tarihi açıklandı! Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri