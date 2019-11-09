ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. İzleyiciler bu nedenle şimdi heyecanla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni tanıtımı ve yayın tarihi...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...