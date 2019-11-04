Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi! Futbol sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi...

'nun sunduğu'de ilk soruda elenen, futbol sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve '22 adam bir topun' şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" sorusuna, kendinden emin bir şekilde "Havasını söndürüyor" cevabını verdi. Sorunun doğru cevabı "Peşinden koşuyor" olacakken; Tokmak'ın bu soruya yanlış cevap vermesiyle izleyici isyan etti. Tokmak, daha birinci soruda elenirken, verdiği cevapla sosyal medyada da gündem oldu.22 adam bir topun havasını niye söndürsün, akıl var, nizam var.Hedefim 1 milyon diyordu. Çok mu yüksek atıyorlar?Kendinden söz ettirmek için bunu yaptı.