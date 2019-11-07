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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:46

7 Kasım 2019 son bölüm izle! Gülümser Bulut cinayetindeki Yunus Kahraman hakkında sıcak gelişme!

canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi, İzmir'deki evinde çekyatın içinde naylonlanmış ve kefenlenmiş bir şekilde bulundu. Gülümser Bulut'un katili kim? Katil kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeyi aktardı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

canlı yayınında son dakika Gülümser Bulut, Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! 67 yaşındaki Gülümser Bulut İzmir'deki evinde çekyatın içinde kefenlenmiş bir halde bulundu. Müge Anlı ve ekibinin detaylı araştırmaları sonucunda ortaya çıkan seri katil şüphesi herkesi şoke etmişti. 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak! Çekyatın içinde kefenlenmiş bir halde cesedi bulunan Gülümser Bulut'un katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 7 Kasım Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

YUNUS KAHRAMAN TUTUKLANDI!

Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı da canlı yayına katıldı. Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıyor.

67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıktı. Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

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