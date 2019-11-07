Müge Anlı canlı yayınında son dakika Gülümser Bulut, Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! 67 yaşındaki Gülümser Bulut İzmir'deki evinde çekyatın içinde kefenlenmiş bir halde bulundu. Müge Anlı ve ekibinin detaylı araştırmaları sonucunda ortaya çıkan seri katil şüphesi herkesi şoke etmişti. 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak! Çekyatın içinde kefenlenmiş bir halde cesedi bulunan Gülümser Bulut'un katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 7 Kasım Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

YUNUS KAHRAMAN TUTUKLANDI!

Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı da canlı yayına katıldı. Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıyor.

67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıktı. Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.