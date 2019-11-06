Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedinin yerini buldu! Oğlu tüyler ürperten geceyi anlatmıştı...

Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadelerinde bahsettiği yerin bulunduğu açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söz konusu bölge gösterildi. Müge Anlı, askeri bölge olduğu için çevresel olarak net gösterilemeyeceğini belirtelerek görüntüleri yayınladı. Nalan Şimşek'in küçük oğlu, "Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum." demişti.