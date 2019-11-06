Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedinin yerini buldu! Oğlu tüyler ürperten geceyi anlatmıştı...
Müge Anlı'da son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika bilgilerini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlu, anne - babasının tartıştığı tüyler ürperten geceyi anlattı. Küçük çocuğun verdiği detaylar kan dondururken, Müge Anlı ve ekibi Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine adım adım yaklaştı.
Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayında çarpıcı gelişme yaşandı. Eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan Nilgün Şimşek'e ne oldu? Müge Anlı ve ekibinin büyük bir titizlikle araştırdığı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında, Şimşek ailesinin küçük oğlunun verdiği ifade doğrultusunda harekete geçen Müge Anlı ekibi, o bölgeyi buldu. Babası Mustafa Şimşek'in annesi Nilgün Şimşek'i öldürdüğünü söyleyen küçük çocuk, tüyler ürperten geceye dair tüm detayları anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadelerinde bahsettiği yerin bulunduğu açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söz konusu bölge gösterildi. Müge Anlı, askeri bölge olduğu için çevresel olarak net gösterilemeyeceğini belirtelerek görüntüleri yayınladı. Nalan Şimşek'in küçük oğlu, "Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum." demişti.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN İFADESİ