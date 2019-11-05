Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Nilgün (Nalan) Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında son dakika itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ilgili baş şüpheli Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Hanım'ın sözleri, Psikiyatr Arif Verimli tarafından kayıt altına alındı. Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayının detayları kan dondurmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Gülay Hanım ve oğlu Selçuk Şimşek, canlı yayında olayla ilgili açıklamalarda bulunurken, Selçuk Şimşek'in annesi hakkında söyledikleri akılları karıştırdı. Bu sırada olayla ilgisi olmadığını belirten Gülay Hanım'ın açıklamalarında defalarca tekrarladığı bir detay dikkat çekti. Müge Anlı'daki son dakika gelişmeleri için 5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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