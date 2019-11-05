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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 09:51

? 5 Kasım Salı neler? ATV, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı

r? Dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte diziseverler yayın akışını yakından takip ediyor. TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisi artık salı günleri izleyici karşısına çıkacak. Peki, ? neler? İşte 5 Kasım atv, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı...

TV'de bugün hangi diziler var? sorusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Dizilerin yeni sezon itibarıyla izleyici ile buluşması sonrası bugün hangi dizilerin ekrana geleceği, günün en çok merka edilenleri arasında yer alıyor. Yayıncı kuruluşlar tarafından bugünkü yayın akışı bilgisi paylaşıldı. Peki, TV'de bugün hangi diziler var? Bu akşamki diziler neler? İşte 5 Kasım atv, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı...

TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 20.00 (Yeni Bölüm)

Star TV: Çocuk 20.00 (Yeni Bölüm)

TRT 1: Elimi Bırakma 20.00 (Yeni Bölüm)

Fox TV: Kadın 20.00 (Yeni Bölüm)

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