Müge Anlı'nın stresle başa çıkma yöntemi! Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz!
Müge Anlı Atv ekranlarında hafta içi her gün kan donduran olayları açığa çıkarmaya devam ediyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen 45 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, kanunları öğrenebilmek için hukuk fakültesinde yüksek lisans yaparak geçtiğimiz yıllarda diplomasını ele almıştı. Her gün onlarca mağdurun derdini dinleyen, kan dondurucu cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin ayrıntılarını öğrenen, hayatın en kötü yanlarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yüzleşen Müge Anlı stresle nasıl başa çıkıyor dersiniz? Hayranları Müge Anlı'nın boş vaktinde neler yaptığını merak ediyordu. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin hobileri...
Müge Anlı stresle başa çıkma yöntemini 'kanun'da buldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün onlarca mağdurun derdini dinleyen, kan dondurucu cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin ayrıntılarını öğrenen Müge Anlı, boş vaktinde ailesiyle birlikte vakit geçirmenin dışında bakın ne yapıyor? İşte ünlülerin hobileri...
MÜGE ANLI
Müge Anlı'nın işi gücü kanun! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, hukuk merakı ile biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programı sunabilmek için önemli derecede hukuk bilgisi gerekiyor. 45 yaşındaki Müge Anlı da kanunlar hakkındaki bu eksiğini gidermek için hukuk fakültesini bitirmişti.
Ancak Müge Anlı'nın hayatındaki tek kanun bu değil. Anlı, kanun çalmak için her hafta hocası Federal Kemerlioğlu'ndan ders almaya başladı. Kanun, Müge Anlı'nın ruhunu dingin hale getiriyor, günlük hayatın stresinden onu uzaklaştırıyor, adeta rehabilite ediyormuş. Müge Anlı'nın büyük hedefi ise en zor eserlerden biri olan Nihavend Longa'yı kanunla çalabilmekmiş.