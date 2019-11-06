Müge Anlı'nın stresle başa çıkma yöntemi! Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz!

Müge Anlı Atv ekranlarında hafta içi her gün kan donduran olayları açığa çıkarmaya devam ediyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen 45 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, kanunları öğrenebilmek için hukuk fakültesinde yüksek lisans yaparak geçtiğimiz yıllarda diplomasını ele almıştı. Her gün onlarca mağdurun derdini dinleyen, kan dondurucu cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin ayrıntılarını öğrenen, hayatın en kötü yanlarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yüzleşen Müge Anlı stresle nasıl başa çıkıyor dersiniz? Hayranları Müge Anlı'nın boş vaktinde neler yaptığını merak ediyordu. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin hobileri...

06.11.2019 10:42 - Son Güncelleme: 06.11.2019 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





