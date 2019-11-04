Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmeleri! Nilgün (Nalan) Şimşek'e ne oldu? Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün (Nalan) Şimşek'i küçük çocuğunun gözü önünde öldürdü mü? Kayıp Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in büyük oğlu, "Babam annemi dayanamayıp öldürdüğünü söyledi" derken, küçük oğlu cinayet anını anbean anlattı. Müge Anlı canlı yayında küçük çocuğun ifadesini okudu, stüdyo buz kesti! Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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