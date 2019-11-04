Atv'nin 5 sezondur ekranlarda fırtına estiren dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Selda Alkor, Burak Sergen, Mustafa Üstündağ, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya gibi güçlü oyuncu kadrosuyla yıllardır Atv ekranlarına izleyiciyi bağlayan, her yeni bölümde güçlü senaryosu ile bir sonraki bölümü izleyiciye merakla bekleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede Hızır'a hamile olduğunu söyleyen Sevda, EDHO 146. yeni bölümde nasıl bir oyun hazırlıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölümden ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır.

Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.





Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer.

FEYYAZ'IN ÖFKESİ SÜRÜYOR

Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

HIZIR YALNIZ VE SAVUNMASIZ KALIYOR

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar.

HIZIR'IN DOSTLARI TEHLİKEDE

İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.