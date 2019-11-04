Müge Anlı son bölüm izle 4 Kasım! Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi! 04.11.2019 17:32

Müge Anlı canlı yayınındaki Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmeleri bugün ATV ekranlarında herkesi şoke etti. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybı araştırılırken ortaya çıkan gerçekler dehşet verdi. Mustafa Şimşek'in herkese öldüğünü söylediği eşi Nilgün (Nalan) Şimşek'e ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmeleri ve daha fazlası için 4 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Şerlok, yuvasına kavuştu! 19 yaşındaki Semanur evine döndü! 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırılan 18 yaşındaki Yaren canlı yayında! Selçuk Şimşek'ten açıklamalar! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmeleri! Nilgün (Nalan) Şimşek'e ne oldu? Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün (Nalan) Şimşek'i küçük çocuğunun gözü önünde öldürdü mü? Kayıp Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in büyük oğlu, "Babam annemi dayanamayıp öldürdüğünü söyledi" derken, küçük oğlu cinayet anını anbean anlattı. Müge Anlı canlı yayında küçük çocuğun ifadesini okudu, stüdyo buz kesti! Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!