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  • 25.10.2019
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” dizisi için geri sayım başladı! İkinci tanıtımı yayınlandı 100’e yakın ülkeden övgü geldi...

” dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ikinci tanıtım, geçtiğimiz akşam yayınlandı ve 100’e yakın ülkeden övgü geldi… Dizi, #DevletOlmak etiketi ile dünyanın zirvesine çıktı.

Atv'nin yeni dizisi 'ın yeni fragmanı milyonlarca beğeni aldı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, dizide 'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter" sözleri büyük beğeni topladı.

MÜKEMMEL FRAGMAN
Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı olağanüstüydü.

REKORA KURULUŞ
Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, sosyal medyayı salladı. Dizi, #DevletOlmak etiketi ile dünyanın zirvesine çıktı.

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