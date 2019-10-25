Atv'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni fragmanı milyonlarca beğeni aldı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, dizide Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter" sözleri büyük beğeni topladı.
MÜKEMMEL FRAGMAN
Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı olağanüstüydü.
REKORA KURULUŞ
Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, sosyal medyayı salladı. Dizi, #DevletOlmak etiketi ile dünyanın zirvesine çıktı.
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