Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Şampiyon dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin TRT 1 yayın akışında yer almaması akıllara Şampiyon dizisi final mi yaptı sorusunu getirdi. Sevilerek takip edilen diziyle ilgili şu sıralar Şampiyon dizisi final mi yaptı sorusunun yanıtı da araştırılıyor.

ŞAMPİYON DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Şampiyon dizisi final mi yaptı sorusu sıkça araştırılıyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluşu tarafından alınan kararla Şampiyon dizisinin günü değiştirildi. Sevilen dizi artık pazar akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.