Kuruluş Osman 1. sezon için geri sayım başladı. Diriliş'in devamı olan Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı dünyayı ayağa kaldırdı. Atv ekranlarında reytingleri altüst edecek olan Mehmet Bozdağ'ın dizisi Kuruluş Osman yayın tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak ve oyuncu kadrosunda kimler var?

KURULUŞ OSMAN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi henüz net bir şekilde duyurulmadı ancak Kasım ayı içerisinde Kuruluş Osman 1. bölümün yayınlanması bekleniyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in oynadığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı. Osman Bey'e hayat veren, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken, Osman Bey'in "Benimle devlet olmaya var mısınız?" sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

30 MİLYON İZLENDİ

Tanıtım videosu ile dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Ertuğrul 30 milyona aşkın kişi tarafından izlendi. Dizinin tanıtım videosu sosyal medya üzerinden 5 farklı dile çevrilip atılan diziye diğer ülkelerden de büyük ilgi gördü. Dizi yurt dışında The Ottoman adıyla yayına başlayacak.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

RAGIP SAVAŞ

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.

Geçmişten günümüze bir çok tiyatro oyunu, dizi ve sinema'da rol alan Ragıp Savaş 1998 ve 2002 yılları arası Bakırköy Belediye Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Sinema kariyerine 2004 senesinde Neredesin Firuze ile adım atan Ragıp Savaş günümüzde Atv ekranlarında yayınlanacak olan Ölene Kadar dizisi oyuncuları arasında yer almaktadır. Usta oyuncu Ragıp Savaş aslen Kocaeli İzmit'lidir ve İzmit doğumludur.

AYŞEGÜL GÜNAY

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ayşegül Günay Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncularımızdandır. Bir çok sinema ve dizide rol alan Ayşegül Günay 1969 doğumludur.

SARUHAN HÜNEL

Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel şu sıralar yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüşüyor. Yakın zamanda anlaşmaya varması bekleniyor.

1970 senesinde dünyaya gelen Saruhan Hünel sanat hayatına ilk olarak manken olarak adım atmıştır. Şarkıcı Aslı Hünel kardeşi'dir, babası ise Türkiye dans şampiyonu olmuştur. Saruhan Hünel anne tarafından aslen Arap baba tarafından ise aslen Selanik'lidir. İstanbul doğumlu oyuncu Saruhan Hünel oyunculuk mesleğini sürdürmektedir.

HAZAL SUBAŞI

Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacak. 1995 yılında dünyaya gelen Hazal Subaşı aslen İzmir doğumludur. Boğa burcudur. 2015 yılında katıldığı Elidor Miss Turkey yarışmasında finalist olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Yarışmada 3. olduktan sonra sinema dünyasınında ilgi odağı olmuştur. Boyu 1.67 cm, kilosu ise 52'dir. Boyunun kısa olduğunu yarışmadan pek de umutlu olmadığını ama ona rağmen yarışmada istediği başarıya ulaştığını aktarmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.

24 Aralık 1984 doğumlu olan yakışıklı oyuncu İstanbul doğumlu, baba tarafından ise aslen Gaziantep'lidir. Annesi Ceyhan Özçivit, babası Bülent Özçivit'tir, Burçun Deniz isminde bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşi 2014 yılında Ahmet Deniz ile evlenmiştir. Şimdiki eşi ile Çalıkuşu isimli dizinin setinde tanışmıştır. 29 Haziran 2017 tarihinde ise İstanbul Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısında Fahriye Evcen ile dünya evine girmiştir.