Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 19. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Miran ve Reyyan'ın yakınlaşması yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Miran, gerçek babasının Hazar Şadoğlu olduğunu öğrenecek mi? İşte Hercai 19. bölümde yaşanacaklar...

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

HERCAİ 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.

REYYAN VE MİRAN BİRBİRİNE DAHA ÇOK BAĞLANIYOR

Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir.

GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar.

REYYAN'IN UMUDU

Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymaz.

MİRAN NE YAPACAK?

Diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?