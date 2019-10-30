ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Gencer Zengin ve Gülümser Bulut gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, Gencer Zengin son dakika gelişmesini 30 Ekim Müge Anlı canlı yayınında paylaşacak! 12 Eylül'den bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Gencer Zengin'e ne oldu? Gencer Zengin öldü mü katili kim?

Şahsenem Zengin kocası Gencer Zengin'i bulmak için Müge Anlı'ya katıldı. Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia etti. 43 yaşındaki Gencer Zengin 40 gün önce kaybolmuştu. Şahsanem Zengin'in eşi Gencer Zengin'in motosikleti bulundu. Zengin'in motosikleti incelenmek üzere götürüldü. Jandarma ekipleri bölgede araştırma yapıyor.Ormanlık bölge havadan ve karadan aranıyor. O anlar Müge Anlı canlı yayınında ekranlara getirildi. İddiaların odağındaki isim Safiye Ergen ise konu ile ilgili Müge Anlı yayınına açıklama yaptı.

Safiye Ergen, kocasının kardeşinin vefat ettiğini ve eşinin yanında Gencer Zengin'in çalıştığı için ondan dolayı Zengin'i aradığını belirtti. Ergen, Şahsenem Zengin yalan söylediğini iddia etti. Müge Anlı yayınında Safiye Ergen, Gencer Zengin'in kendisine "Her erkek senin gibi eşi olsun ister" diye mesaj attığını belirtti.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLIYOR!

Öte yandan Müge Anlı, Gencer Zengin olayıyla ilgili yeni bir gelişme olduğunu ancak bunu 30 Ekim canlı yayınında açıklayacağını belirtti. Şimdi gözler 30 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında. Müge Anlı'nın bugünkü programı için 30 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI GENCER ZENGİN - TIKLA

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