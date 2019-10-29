Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

ATV ekranlarının reyting rekortmeni porgramı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Gencer Zengin olayında flaş bir gelişme yaşandı. 12 Eylül gününden bu yana kayıp olan Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etti. Bir yandan Müge Anlı 29 Ekim canlı yayınında yasak aşka dair bir mesajı açıklarken bir yanda da Gencer Zengin'e ait motosiklet bulundu. Peki Gencer Zengin'e ne oldu? Müge Anlı Gencer Zengin olayı nedir? İşte Müge Anlı 29 Ekim canlı yayınında Gencer Zengin hakkında yaşanan gelişmeler.

29.10.2019 12:48 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





