GaleriYaşam

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

ATV ekranlarının reyting rekortmeni porgramı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Gencer Zengin olayında flaş bir gelişme yaşandı. 12 Eylül gününden bu yana kayıp olan Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etti. Bir yandan Müge Anlı 29 Ekim canlı yayınında yasak aşka dair bir mesajı açıklarken bir yanda da Gencer Zengin'e ait motosiklet bulundu. Peki Gencer Zengin'e ne oldu? Müge Anlı Gencer Zengin olayı nedir? İşte Müge Anlı 29 Ekim canlı yayınında Gencer Zengin hakkında yaşanan gelişmeler.

29.10.2019 12:48 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:48
Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

GENCER ZENGİN KAYBINDA FLAŞ GELİŞME

Şahsenem Zengin kocası Gencer Zengin'i bulmak için Müge Anlı'ya katıldı. Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia etti.

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

MOTOSİKLETİ BULUNDU

43 yaşındaki Gencer Zengin 40 gün önce kaybolmuştu. Şahsanem Zengin'in eşi Gencer Zengin'in motosikleti bulundu. Zengin'in motosikleti incelenmek üzere götürüldü.

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

Jandarma ekipleri bölgede araştırma yapıyor.Ormanlık bölge havadan ve karadan aranıyor. O anlar Müge Anlı canlı yayınında ekranlara getirildi.

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

İddiaların odağındaki isim Safiye Ergen ise konu ile ilgili Müge Anlı yayınına açıklama yaptı.

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayında son dakika mesajı! Yasak aşk iddiasında yeni detay

Safiye Ergen, kocasının kardeşinin vefat ettiğini ve eşinin yanında Gencer Zengin'in çalıştığı için ondan dolayı Zengin'i aradığını belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manzaraları
Yurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manzaraları