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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 11:26

25 Ekim açıklandı! Hercai, Arka Sokaklar, Güldür Güldür, listesi

25 Ekim için bekleyiş sona erdi. Cuma günü dizileri arasında Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht, Sevgili Geçmiş dizileri yer alıyor. atv'nin sevilen dizisi Hercai, Total kategorisinde RTG 8.26 ve Share 20.26 ile birinci oldu. merak ediliyor. İşte 25 Ekim Hercai, Arka Sokaklar, Güldür Güldür, listesi...

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Dünkü dizilerin reyting sonuçlarını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 25 Ekim tarihli reyting sonuçları listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai dizisi Total kategorisinde RTG 8.26 ve Share 20.26 ile birinci oldu. Peki, diğer dizilerin reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 25 Ekim Hercai, Arka Sokaklar, Güldür Güldür, Payitaht reyting sonuçları listesi...

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