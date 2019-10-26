25 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Dünkü dizilerin reyting sonuçlarını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 25 Ekim tarihli reyting sonuçları listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai dizisi Total kategorisinde RTG 8.26 ve Share 20.26 ile birinci oldu. Peki, diğer dizilerin reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 25 Ekim Hercai, Arka Sokaklar, Güldür Güldür, Payitaht reyting sonuçları listesi...

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