Payitaht Abdülhamid bu akşam 93. bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa'yla görüşmek için harekete geçiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından eklendiğinde aşağıdaki linkte yer alacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 94. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid dostunu kurtarmış, düşmanlarının hamlesini bertaraf etmiştir. Tutuklu bulunan Cevad, tüm bu oyunları kuran kanlı eli bulmasına yardım edecektir. Ancak Cevad zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Mutfaktan çıkan bir yemek sebep olmuştur zehirlenmesine.