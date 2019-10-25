Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Sevgili Geçmiş oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu akşam izleyicisiyle buluşan dizide birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan "Sevgili Geçmiş" üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor. Peki, Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? İşte diziye dair merak edilen bilgiler...

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk'un yer aldığı "Sevgili Geçmiş" heyecan dolu hikayesi ile Star'da izleyicisiyle buluşuyor.