Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümde Seray'ın ölümünün ardından Mazlum şüpheli olarak gözaltına alınıyor. Şimdi izleyiciler Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar, ekibe Serpil'in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi'nin, Nadir'e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar.