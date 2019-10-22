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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 16:06

ATV ile Tatlı Sert son bölüm 22 Ekim tek parça kesintisiz izle! Müge Anlı'da adı geçen Yunus Kahraman seri katil mi?

'da son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Gülümser Bulut cinayetiyle ortaya çıkan Özlem Akusta kaybı seri katil şüphesini de beraberinde getirdi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında Nilgün Karlı ve Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen Yunus Kahraman isimli şahıs, Özlem Akusta adında genç bir kadınla son görüşen kişi olarak ortaya çıktı. Ancak genç kadından 1 buçuk yıldır haber alınamıyor. 22 Ekim son dakika gelişmeleri için Atv Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz! şüphesine lgili 22 Ekim ında

canlı yayında son dakika gelişmesi! Cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Gülümser Bulut'u son gören kişi olduğundan şüphelenilen Yunus Kahraman, 1 buçuk yıl önce Özlem Akusta'nın da son görüştüğü kişi olarak ortaya çıktı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Yunus Kahraman seri katil mi? Daha önce patronu Nilgün Kırlı'yı öldüren ve işlediği cinayetin Gülümser Bulut cinayetine olan benzerliği ile dikkat çeken Yunus Kahraman, ına konuşacak mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 22 Ekim ü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

16 Ağustos tarihinde öldürülen Gülümser Bulut, 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın içinde ölü bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etti. Gülümser Bulut'un cesedini bulan kişilerden birisi de akrabası Hacer Uy... Hacer Hanım, daha önce İzmir'de işlenen cinayetin katili olan Yunus Kahraman'ın annesi... Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uy ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.

2 CİNAYET VE BİR KAYIP...

Müge Anlı'da konuşulan olay ekranlara damga vurdu. Nilgün Kırlı... Gülümser Bulut... Özlem Akusta...

3 kadının olayında ortaya çıkan ayrıntılar şoke etti.

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