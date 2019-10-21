Gün içinde ekranları başında dizi, film, program ve haberleri yakından takip eden izleyiciler reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 21 Ekim Pazartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 21 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Çocuk reyting sıralaması nedir? İşte detaylar...

21 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sıralaması 22 Ekim Salı günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.