Müge Anlı canlı yayında cinayet gününü anlattı! İşte Gülümser Bulut cinayetinde Yunus Kahraman'ın ifadesi

Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili çelişkili ifadeler veren Yunus Kahraman, olay günü eşi Berna Kahraman ile birlikte evinden çıktığını ancak bir süre sonra eşinin yanından ayrıldığını belirtti. İlk verdiği ifadede Gülümser Bulut'u hiç görmediğini ve evini bilmediğini söyleyen Kahraman, sonraki ifadesinde eşinin yanından ayrıldıktan sonra Gülümser Bulut'un halılarını temizlenmesine yardımcı olmak için Bulut'un evine gittiğini belirtti. Yunus Kahraman'ın Gülümser Bulut cinayetinin işlendiği gün neler olduğunu anlattığı ifadeyi Müge Anlı canlı yayında okudu...