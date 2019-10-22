ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm 22 Ekim tek parça kesintisiz izle! Müge Anlı'da adı geçen Yunus Kahraman seri katil mi? 22.10.2019 16:00

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Gülümser Bulut cinayetiyle ortaya çıkan Özlem Akusta kaybı seri katil şüphesini de beraberinde getirdi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Nilgün Karlı ve Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen Yunus Kahraman isimli şahıs, Özlem Akusta adında genç bir kadınla son görüşen kişi olarak ortaya çıktı. Ancak genç kadından 1 buçuk yıldır haber alınamıyor. 22 Ekim Müge Anlı son bölüm son dakika gelişmeleri için Atv Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı son bölümde Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı olduğundan şüphelenilen Yunus Kahraman'ın olay gününü anlatan bilgi alma tutanağı ortaya çıktı. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinde baş şüpheli olan Yunus Kahraman'ın ifadesini canlı yayında okudu. İfadelerin yanısıra ortaya çıkan kamera kayıtlarında bir detay dikkat çekti. İşte Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayetinin detayları...

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 16 Asğustos 2018'de öldürülen ve 18 Ağustos'ta naylonlanmış bir şekilde çekyatın içinde cesedi bulunan Gülümser Bulut'u akrabası Yunus Kahraman mı öldürdü? Müge Anlı canlı yayında Yunus Kahraman'ın ifadesini paylaştı. Bir detay dikkat çekti.

Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili çelişkili ifadeler veren Yunus Kahraman, olay günü eşi Berna Kahraman ile birlikte evinden çıktığını ancak bir süre sonra eşinin yanından ayrıldığını belirtti. İlk verdiği ifadede Gülümser Bulut'u hiç görmediğini ve evini bilmediğini söyleyen Kahraman, sonraki ifadesinde eşinin yanından ayrıldıktan sonra Gülümser Bulut'un halılarını temizlenmesine yardımcı olmak için Bulut'un evine gittiğini belirtti. Yunus Kahraman'ın Gülümser Bulut cinayetinin işlendiği gün neler olduğunu anlattığı ifadeyi Müge Anlı canlı yayında okudu...