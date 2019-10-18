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  • 18.10.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:15

18 Ekim canlı izle! Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili canlı yayından sonra yaşanan şok gelişme!

'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti! Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınından sonra Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili neler yaşandı? 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi, İzmir'deki evinde naylona sarıldıktan sonra kefenlenmiş bir şekilde yattığı çekyatın içinde bulundu. Peki Müge Anlı'daki Gülümser Bulut'un katili kim? Hepsi ve daha fazlası için 18 Ekim Müge Anlı canlı yayını izleyin!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili dikkat çeken detaylar devame diyor. 1 kayıp ve 2 cinayette ismi geçen Yunus Kahraman hakkında Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Ekim Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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