10 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarını yakından takip eden diziseverler, 10 Ekim tarihli reyting sonuçları bilgisini sorgulamaya başladı. Merakla beklenen sonuçlara göre Total kategorisinde Mucize Doktor dizisi RTG 15.1 Share 37.14 ile birinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 10 Ekim Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Mucize Doktor dizisi reyting sonuçları listesi...

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