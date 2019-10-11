BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 39'uncu bölümüyle yine izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Züleyha, Yılmaz'ın teklifini kabul edip onunla gidemedi ama bölüm finalinde kaderi bir kez daha Yılmaz'ın ellerindeydi!

Demir'e verdiği söz nedeniyle Yılmaz'la gitmeyen ve Hünkar'la savaşına devam eden Züleyha, hiç ummadığı bir anda bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Etrafta kimse yokken Haminne hastalanınca onu alıp arabayla yola çıkan Züleyha, birden sancılandı! Kanaması başlayıp fenalaşan Züleyha'yı yolda Yılmaz buldu.

ÇUKUROVA'DA SELAMİ ŞAHİN RÜZGARI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Dizinin tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı.

İzleyici, Çukurova'nın aşk hikayelerini Selami Şahin'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi. En sevilen aşk şarkılarından biri olan ve Türkiye'nin en ünlü sesleri tarafından defalarca seslendirilen şarkı, bu kez hepsi farklı yaralara sahip Çukurova'nın aşklarını anlattı.

Müjgan'ı üzmemek ile Züleyha'yla hayatını geri almak arasındaki Yılmaz; hayatını Yılmaz'la geçirmek için heyecan duyan Müjgan; büyük aşkı Yılmaz'la gidip yaşananları unutmak ile evli bir kadın olarak verdiği sözleri tutmak arasında kalan Züleyha; başkasını sevdiğini bile bile Züleyha'nın aşkı için her şeyi göze alan Demir; aradan geçen bir ömre, kaybettiği ailesine rağmen hâlâ kalbi Hünkar için atan Fekeli; Çukurova'nın hakimiyeti ve oğlunun mutluluğu için her şeyi göze almışken Fekeli'ye baktıkça yüreği titreyen Hünkar, Selami Şahin'in doyumsuz sesi eşliğinde izleyiciye duygu seli yaşattı.

Sahnenin yayınının ardından sosyal medya, şarkıya ve sahneye dair beğeni mesajları ile doldu.

Züleyha'nın bebeği kurtulacak mı? Onu Yılmaz'ın bulduğu haberi çiftlikte nasıl yankılanacak? Bu haber cezaevine ulaşınca Demir'in tepkisi ne olacak? Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmanın telaşıyla arabadaki Haminne'yi ve babası olduğunu halen bilmediği Adnan'ı da fark edebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. Bölüm etiketi olan #KalbimdekiAşk bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

'Bir Zamanlar Çukurova' merakla beklenen bu soruların cevapları ile Perşembe akşamı Atv ekranında olacak.