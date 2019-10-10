7. Koğuştaki Mucize filmi için bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, İlker Aksum, Mesut Akusta ve Nisa Sofiya Aksongur'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin ne zaman vizyona gireceğine dair sorular yanıt buldu. Dram konulu 7. Koğuştaki Mucize filmi için geri sayım başladı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? 2019 Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyonda? İşte ayrıntılar...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapılan açıklamaya göre, 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.