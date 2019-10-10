Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.10.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 10:27

filmi ne zaman vizyona girecek? 2019 Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyonda?

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı filmi için geri sayım başladı. 7. Koğuştaki Mucize filminin tanıtımı duygusal anlar yaşattı. Seyirciler, filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırmaya başladı. Peki, ? 2019 Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyonda?

7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

7. Koğuştaki Mucize filmi için bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, İlker Aksum, Mesut Akusta ve Nisa Sofiya Aksongur'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin ne zaman vizyona gireceğine dair sorular yanıt buldu. Dram konulu 7. Koğuştaki Mucize filmi için geri sayım başladı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? 2019 Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyonda? İşte ayrıntılar...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapılan açıklamaya göre, 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.

7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? 2019 Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyonda?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri