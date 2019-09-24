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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 17:44

'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt masaj yaptırdığı kadınlara... 24 Eylül full tek parça izle!

son bölümde Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te bugün, yayın sonu gelen itirafın ardından yaşanan son dakika gelişmeleri herkesi şok etti! Hepsi ve daha fazlası için 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full kesintisiz izleyebilirsiniz!

canlı yayınında Mahmut Aykurt'tan son dakika itirafı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te, 29 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt neler anlattı? Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası için 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full kesintisiz izleyebilirsiniz!

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