Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziye katılan isimler arasında Naz Elmas da yer alıyor. Naz Elmas dizide Sevda Meftun karakterini canlandıracak. Dizide Sevda Meftun ile Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, EDHO'nun Sevda Meftun'u Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilenler...

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas 16 Haziran 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.