Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt masaj yaptırdığı kadınlara... 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert full tek parça izle! 24.09.2019 17:37

Müge Anlı son bölümde Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, yayın sonu gelen itirafın ardından yaşanan son dakika gelişmeleri herkesi şok etti! Hepsi ve daha fazlası için 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full kesintisiz izleyebilirsiniz!

Burhan Aykurt'un kaybında cinayet şüphesi! Mahmut Aykurt'tan yayın sonu gelen itiraf! Burhan Aykurt siyah çanta ile boğularak mı öldürüldü? Yol kesme hikayesini ben uydurdum" itirafında bulunduktan sonra tepki çeken Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında bir bombaya daha imza attı...