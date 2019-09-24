24 Eylül Esra Erol izle - Kızını arayan 65 yaşındaki babanın gerçek yüzü programa gelen ihbarlar sayesinde ortaya çıktı. Yaşlı adam canlı yayında polisler tarafından gözaltına alındı. Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi. Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti. Gergin anların yaşandığı stüdyoda babanın gözaltına alınmasıyla beraber stüdyoda bulunan yüzlerce seyirci Esra Erol'u ayakta alkışladı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ