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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:28

24 Eylül izle - Esra Erol'da olayı son dakika haberi! Babanın engelli kızına yaptıkları herkesi şoke etti

24 Eylül izle - Esra Erol'da tüm 'yi sarsan bir olay yaşandı. Mide bulandıran iğrenç gerçekler ortaya çıktı. İzleyenler adeta böyle baba mı olur dedi. Olay şu şekilde gelişti. 65 yaşındaki , Esra Erol’un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan’ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi. Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt’un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti. İşte Esra Erol'da mide bulandıran iğrenç olay ve Nail kurt ile ilgili son dakika gelişmeleri

Esra Erol'da mide bulandıran olay! Cinsel ilişki...

24 Eylül Esra Erol izle - Kızını arayan 65 yaşındaki babanın gerçek yüzü programa gelen ihbarlar sayesinde ortaya çıktı. Yaşlı adam canlı yayında polisler tarafından gözaltına alındı. Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi. Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti. Gergin anların yaşandığı stüdyoda babanın gözaltına alınmasıyla beraber stüdyoda bulunan yüzlerce seyirci Esra Erol'u ayakta alkışladı.

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