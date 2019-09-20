ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Burhan Aykurt olayındaki sır perdesini aralıyor! Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un başına ne getirildi? Abi Mahmut Aykurt gerçekleri neden saklıyor? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 20 Eylül Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!