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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:12

'da son dakika gelişmesi! Burhan Aykurt olayının sır perdesi aralanıyor! 20 Eylül Müge Anlı canlı izle!

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında araştırılan 35 yaşındaki kayıp Burhan Akurt'a ne oldu? Ortadan kaybolan kardeşi hakkında çelişkilerle dolu ifadeler veren Mahmut Aykurt, gerçekleri neden saklıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Burhan Aykurt'un abisi hakkında şok iddialar devam edecek. Hepsi ve daha fazlası 20 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert ekranlarında son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Burhan Aykurt olayındaki sır perdesini aralıyor! Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un başına ne getirildi? Abi Mahmut Aykurt gerçekleri neden saklıyor? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 20 Eylül Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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