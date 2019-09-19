Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Şampiyon dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kafkas'ın yıllar sonra birdenbire karşılarına çıkışı, Özer ailesinde infial yaratıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Şampiyon 3. bölüm fragmanı yeni bölümün sona ermesinin ardından yayınlandı. İşte Şampiyon 3. bölüm fragmanı...

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna yaşadığı şaşkınlık ve öfke nedeniyle, gerçekleri Fırat'ın yüzüne vurunca, Güneş duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Kahramanı olarak gördüğü "Şampiyon" babasının birini öldürmüş olduğu gerçeğiyle yüzleşmek hiç kolay olmayacaktır Güneş için… Şimdi Fırat, yıllardır kaçmaya çalıştığı geçmişiyle, ölümüne sebep olduğu Necdet Suphi'nin yıkılmış ailesiyle karşı karşıyadır. Üstelik oğluna bu durumu açıklamak hepsinden daha ağırdır şampiyon için…