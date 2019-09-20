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  • 20.09.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:54

EDHO bomba gibi geliyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? 140. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon fragmanı ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni oyuncu kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. bölüm fragmanında ortalık karışıyor. Peki, başlıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı...

Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? Merak edilen sorular yavaş yavaş yanıt buluyor. Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. 140'ıncı bölümüyle yeniden seyircisine merhaba diyecek dizide Hızır'ın, "Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil" sözleri merak uyandırdı. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımı büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonu ile ilgili "Yakında" paylaşımı yapıldı. Dizinin hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte EDHO'nun yeni sezon fragmanı;

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