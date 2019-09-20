Cuma akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Miran ve Azat'ın kavgasında nefesler tutulurken Reyyan'ın Miran'a sorduğu soru dikkat çekti. Peki, Reyyan'ın sorusuna Miran ne cevap verecek? Hercai yeni sezon ilk bölümünde neler yaşanacak? Hercai 13. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?

REYYAN NE YAPACAK?

Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

GERÇEK SAVAŞ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

REYYAN VE MİRAN SAVAŞA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?