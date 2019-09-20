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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 18:27

13. bölümde Miran ve Azat'ın kavgası ortalığı karıştırıyor!

ATV ekranlarında milyonlarca izleyicinin yakından takip ettiği dizisi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Reyyan'a evlilik teklif eden Miran'ın, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu. Heyecan dolu sahneleriyle . bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

Cuma akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Miran ve Azat'ın kavgasında nefesler tutulurken Reyyan'ın Miran'a sorduğu soru dikkat çekti. Peki, Reyyan'ın sorusuna Miran ne cevap verecek? yeni sezon ilk bölümünde neler yaşanacak? . bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?

REYYAN NE YAPACAK?

Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

GERÇEK SAVAŞ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

REYYAN VE MİRAN SAVAŞA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?

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