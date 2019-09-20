Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyici tarafından merakla takip edilen Hercai dizisi 2. sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni sezonda izleyicilerin merakla araştırdığı sorular arasında Hercai yeni sezon oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Peki, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HERCAİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Hercai'nin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı gibi isimler yer alıyor.