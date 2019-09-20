Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.09.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 18:15

oyuncuları kimler? ? İşte yeni sezon kadrosu...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla takip eden izleyiciler kimler sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte Hercai yeni sezon kadrosu...

Hercai dizisi nerede çekiliyor?

Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyici tarafından merakla takip edilen Hercai dizisi 2. sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni sezonda izleyicilerin merakla araştırdığı sorular arasında Hercai yeni sezon oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Peki, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HERCAİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Hercai'nin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı gibi isimler yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai yeni sezon oyuncuları kimler? Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte yeni sezon kadrosu...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri