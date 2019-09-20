TRT 1 ekranlarında 5 sezondur reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul bu sezon ekran macerasına Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın efsane filmi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hakkında detaylar ortaya çıktı. Bozdağ'ın son filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın sahneleri heyecan yaratıyor. Filmde göğsümüzü kabartan Fatih'in Akıncıları'nın hikayesi anlatılıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN HİKAYESİ

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi merakla bekleniyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.